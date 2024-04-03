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İsmail Kartal'ın Livakovic'i neden oynatmadığı ortaya çıktı

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 4-2 kazandıkları Adana Demirspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"CAMİA OLARAK BİR BÜTÜN OLDUK"

Mücadeleyi değerlendiren Kartal, "Maça çok iyi hazırlandık. Camia olarak bir bütün olduk. Sezonun en iyi ilk 25-30 dakikasını oynadık. Çok net gol pozisyonları bulduk. İlk yarı önde bitirmek isterken, basit hatadan devre 1-1 bitti. Oyuncularla konuştuk, oyunu ele aldık. Kazanmamız gerektiğini onlara söyledik. İyi futbol oynadık, iyi mücadele ettik. Farklı şekilde kazandık. Muhteşem Fenerbahçe taraftarlarına armağan olsun" dedi.

"ELİMİZDE TÜRK OYUNCU YOK"

Deneyimli antrenör, "Domonik Livakovic'in yerine neden İrfan Can Eğribayat'ı oynattınız?" sorusuna ise, "İlk 11'de kimler var, yedek kulübesinde kimler var? İyi baktınız mı? Bu soruyu bana soruyorsunuz ama iyi baktınız mı oraya? Kaç tane Türk vardı yedek kulübesinde? İki tane! Serdar Dursun ve Çağar Söyüncü vardı. Diğerleri genç çocuklar. Sahada 3 Türk oyuncuya bir şey olsa, yerlerine sokacağımız Türk oyuncu yok. Sakatlık, değişiklik olmasına yönelik elimizin rahat olması için İrfan'ı oynattık. Futbolda hata da olabilir. Hatasını da telafi etti. Çok iyi oynadık biz. İki top direkten döndü. Çok farklı da maç bitebilirdi" şeklinde yanıt verdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Dominik Livakovic İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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