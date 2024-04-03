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Fenerbahçe'nin Alexander Djiku, Adana Demirspor maçında gol attı

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Fenerbahçe'nin Ganalı defans oyuncusu Alexander Djiku, Adana Demirspor maçında attığı golle bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti. Mücadeleye 11'de başlayan defans oyuncusu Alexander Djiku, sarı-lacivertlilerin ilk golünü kaydetti. Maçın 17. dakikasında kullanılan köşe vuruşu sonrası arka direkte yaptığı vuruşla fileleri havalandıran Djiku, bu sezon ikinci golüne ulaştı.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir süre formasından uzak kalan 29 yaşındaki futbolcu, 20 maçta görev aldı. Ganalı futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 10 maçta görev aldı.

Djiku, Adana Demirspor karşısında 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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