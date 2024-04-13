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Adana Demirspor ve Kayserispor Maçında Saha Karıştı

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Adana'da oynanan Adana Demirspor ve Kayserispor maçı sonrasında saha karıştı. Bir taraftar saha kenarına inerken polis ekipleri tarafından gözaltına aldı. Taraftarları teknik heyet sakinleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor evinde Kayserispor ile berabere kaldı. Bitiş düdüğünün ardından Kayserisporlu futbolcu Hasan Ali Kaldırım, Adana Demirsporlu bir taraftar ile tartıştı. Tartışmanın üzerine bir taraftar tribünden saha kenarına atlarken polis ekipleri şahsı saha dışına çıkardı.

Bu sırada Kayserispor taraftarları da Adana Demirspor taraftarlarına küfürlü slogan atınca tribünler bir anda karıştı ve iki takımın taraftarları sahaya su şişesi ve meşale attı. Bunun üzerine Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Adana Demirspor Başkanı Metin Korkmaz ve teknik heyetler taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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