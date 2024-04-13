Y. Adana Demirspor ile Kayserispor arasında golsüz eşitlik
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Y. Adana Demirspor, Kayserispor'u konuk ediyor. Müsabakanın 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - ADANA
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Y. Adana Demirspor, Kayserispor'u konuk ediyor. Müsabakanın 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - ADANA
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