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Adana Demirspor - Kayserispor Maçının Biletleri Satışa Çıktı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un, Kayserispor ile karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor, 13 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Kayserispor'u ağırlayacak. Adana Demirspor, ligde 39 puanla 11. sırada bulunurken, Kayserispor 36 puanla 13. sırada yer alıyor.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda 13 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da karşılaşacağımız Kayserispor maçının biletleri satışta. Yalnızca gişeden alımlarda kadın, öğrenci ve engelli taraftarımıza biletler yüzde 50 indirimli" denildi.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:

"Kale arkaları alt tribün 150 TL, Kale arkaları üst tribün 100 TL, Maraton üst 100 TL, Maraton alt 200 TL, Güney balkon 130TL." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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