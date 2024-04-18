Adana Demirspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Samsunspor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda ısınma hareketleri ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Y. Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Samsunspor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.
Adana Demirspor, 20 Nisan Cumartesi günü Samsunspor ile Samsun 19 Mayıs Stadyumunda karşı karşıya gelecek. - ADANA