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Kadıköy'de 6 gollü çılgın maç! Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-2 yendi

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31 haftasında Kadıköy'de Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı.

DJIKU PERDEYİ AÇTI

Seyircisi önünde maça etkili başlayan sarı-lacivertliler yıldız savunmacısı Djiku'nun kaydettiği golle maçta 1-0 öne geçti.

Kadıköy'de 6 gollü çılgın maç! Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-2 yendi

BALOTELLİ HATAYI AFFETMEDİ

25. dakikada sahneye çıkan Mario Balotelli, kaleci İrfan Can'ın büyük hatasını afettmedi ve skoru 1-1'e getirdi.

Kadıköy'de 6 gollü çılgın maç! Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-2 yendi

İLK YARI BAŞKA GOL OLMADI

Kıran kırana geçen maçın ilk yarısının geri kalan anlarında başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.

Kadıköy'de 6 gollü çılgın maç! Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-2 yendi

DZEKO SAHNEDE

İkinci yarıya da baskılı başlayan Fenerbahçe, mücadelenin 51. dakikasında Dzeko'nun kaydettiği şık golle 2-1 öne geçti.

Kadıköy'de 6 gollü çılgın maç! Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-2 yendi

TADIC ORTA SAHADAN ATTI

Mücadelenin 70. dakikasında Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic çok uzaklardan boş kaleye inanılmaz bir gol atarak skoru 3-1'e getirdi.

Kadıköy'de 6 gollü çılgın maç! Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-2 yendi

YUSUF ATTI FARK 1'E İNDİ

81. dakikada sağ kanattan topu alan Yusuf Sarı son çizgiye inip yerden sert bir orta yaptı. Arka direğe açılan topu Yusuf Barasi iyi takip etti ve farkı bire indiren golü attı.

SERDAR DURSUN GİRDİ ATTI

85. dakikada Sebastian Szymanski'nin kazanılan serbest vuruşta arka direğe gönderdiği topa iyi yükselen Serdar Dursun, dar açıdan topu ağlara gönderdi. Skor 4-2 oldu. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve sarı-lacivertliler maçtan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Adana Demirspor Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (5)

ferhat göçer:

Saha içinde kalan, adil rekabet şartlarında oynayan Fenerbahçe'nin ligde rakibi yok!

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muro baba:

Şakacı seni

yanıt7
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tamer durmaz:

Algıcı arkadaşlar hala feneri eleştiren yazılar yazmamışsınız.Nerde kaldınız hadi gelin

26
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Mehmet Ceylan:

Birazdan gelirler

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Niyazi Işık:

Cocukla cocuk olmak istemiyoz, hemen agliyonuz

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