Fenerbahçe, Yukatel Adana Demirspor maçına 5 değişiklikle çıktı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Trabzonspor maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada kaleyi İrfan Can Eğribayat'a emanet eden Kartal, savunmayı ise Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu dörtlüsüyle kurdu.

Orta sahada Krunic, Zajc, İrfan Can Kahveci, Szymanski ve Tadic'e formayı veren tecrübeli teknik adam, forvette ise Edin Dzeko'yu ilk 11'de sahaya sürdü.

Trabzonspor mücadelesinin ilk 11'indeki isimlerden Livakovic müsabakaya yedek başlarken, cezalı Osayi-Samuel ile sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, İsmail Yüksek ve Fred, kadroda yer almadı. Trabzonspor deplasmanında oyuna sonradan girip 3 puanı getiren Michy Batshuayi de dün antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle takımını yalnız bıraktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan oyuncular, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 11 Nisan'da Olympiakos ile deplasmanda oynanacak çeyrek final ilk maçına yetişecek.

Fenerbahçe'de Livakovic'in yanı sıra Furkan Onur Akyüz, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Becao, Serdar Dursun, Muhammet Zeki Dursun, Efekan Karayazı, Çağrı Fedai ve Yusuf Akçiçek, Yukatel Adana Demirspor mücadelesinde kulübedeki diğer isimler oldu.

Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat ilk 11'de

Trabzonspor ile oynanan lig mücadelesinin ardından çıkan olaylar sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat, gündüz saatlerinde 1 maç ceza alırken, Tahkim Kurulu tarafından bu futbolcuların cezasıyla ilgili uygulamanın durdurulması kararı alındı.

Tahkim Kurulu kararının ardından Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat, Yukatel Adana Demirspor müsabakasına ilk 11'de başladı.

Livakovic ligde ikinci kez kulübede

Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, bu sezon Süper Lig'de ikinci kez yedek kaldı.

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra ilk kez ligin üçüncü haftasında MKE Ankaragücü deplasmanında oynanan mücadelede kadroya giren Livakovic, başkentte süre almazken, bu tarihten sonra oynanan bütün lig maçlarında 90 dakika forma giydi.

Livakovic, 27 maç sonra bir lig mücadelesinde kulübede oturdu.

Zeminde adil rekabet çağrısı

Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirspor karşılaşması öncesinde saha zeminine Türkçe ve İngilizce olarak 'Adil rekabet' yazdı.

Ülker Stadı'nda dün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında da adil rekabet çağrısı yapan sarı-lacivertli kulüp, Adana Demirspor müsabakasında çağrısını yineledi.