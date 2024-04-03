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Fenerbahçe'nin Serdar Dursun'uyla galibiyet

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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz transfer döneminde yeniden kadrosuna kattığı Serdar Dursun, sarı-lacivertlilerle bu sezon 2. golüne ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe sahasında mücadele ettiği Adana Demirspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin 81. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil olan Serdar Dursun, 4 dakika sonra gol sevinci yaşadı. Dursun, 85. dakikada kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere göndererek bu sezon ligde 5. golüne imza attı. 32 yaşındaki futbolcu 3 golü Fatih Karagümrük forması altında kaydetti.

Serdar Dursun gol sevincini taraftarlarıyla birlikte paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor Serdar Dursun Fenerbahçe Futbol Spor Güncel Haberler

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