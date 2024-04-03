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Fenerbahçe ile Adana Demirspor Berabere Kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada orta alanda topla hareketlenen Zajc, pasını Szymanski'ye aktardı. Ceza yayının solundan topla beraber ceza sahası içine giren Szymanski'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

6. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta Adana Demirspor savunmasından seken top Tadic'in önüne düştü. Tadic'in ceza sahası içi sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.

12. dakikada İrfan Can Kahveci, sağ tarafta buluştuğu topla ceza sahasına kadar ilerledi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarıya gitti.

15. dakikada Szymanski'nin rakibinden kaptığı top sonrası ceza yayı gerisinden çektiği şutta meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

17. dakikada sol taraftan Zajc'ın kullandığı kornere ön direkte yükselen Mert Müldür, topu kafa vuruşuyla arka direğe aktardı. Djiku'nun burada yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

25. dakikada İrfan Can Eğribayat'ın pas hatası sonrası topu kapan Balotelli, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

37. dakikada Krunic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Dzeko'nun şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Caner Özaral

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Krunic, Zajc, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

Yedekler: Livakovic, Furkan Akyüz, Çağlar Söyüncü, Bonucci, Becao, Zeki Dursun, Serdar Dursun, Efekan Karayazı, Çağrı Fedai, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Adana Demirspor: Magomedaliev, Mohammadi, Gravillon, Semih Güler, Yusuf Erdoğan, Maestro, Michut, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Mendoza, Balotelli

Yedekler: Vedat Karakuş, İsmail Çokçalış, Tayfun Aydoğan, Jose Rodriguez, Manev, Aymbetov, Abdulsamet Burak, Nani, Yusuf Barasi, Cisse

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Djiku (dk. 17) (Fenerbahçe), Balotelli (dk. 25) (Adana Demirspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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