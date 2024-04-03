Fenerbahçe Adana Demirspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Adana Demirspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

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FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI ÖZETİ

Fenerbahçe Adana Demirspor maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı 4-2'lik Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMANDI?

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı 3 Nisan 2024 günü oynandı.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.