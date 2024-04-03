Fair competetion ne demek? Fair competetion anlamı ne?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor. Sahada yer alan yazı ise dikkat çekti. Peki, Fair competetion ne demek? Fair competetion anlamı ne?

KRİTİK FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇI BAŞLADI

İLK 11'LER

Fenerbahçe XI: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Oosterwolde, Djiku, Mert Müldür, Zajc, Krunic, Szymanski, Tadic, İrfan Can Kahveci, Dzeko.

Adana Demirspor XI : Shahrudinov, Yusuf Erdoğan, Semih, Gravillon, Milad, Maestro, Michut, Mendoza, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Balotelli.

FAİR COMPETETİON NE DEMEK?

Fenerbahçe sahasının zemininde yer alan fair competetion yazısı dikkatleri çekti.

Fair competetion anlamı "Adil oyun" demektir.