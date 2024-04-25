Yılport Samsunspor, tribünde ağlayan 10 yaşındaki taraftarı ağırladı
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde Yukatel Adana Demirspor ile berabere kaldığı maçta tribünde gözyaşlarına boğulan 10 yaşındaki Eren Akman'ı tesislerinde misafir etti. Akman, teknik direktör ve futbolcularla buluşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde Yukatel Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldığı maç sırasında tribünde ağlayan 10 yaşındaki Eren Akman'ı tesislerinde ağırladı.
Yukatel Adana Demirspor ile oynanan karşılaşmanın 90+9'uncu dakikasında Marius Mouandilmadji'nin şutunda topun direkten dönmesi sonrası tribünde gözyaşına boğulan 10 yaşındaki Samsunspor taraftarı Eren Akman, tesislerde teknik direktör Markus Gisdol ve futbolcularla buluştu.
Futbolcularla sohbet eden küçük taraftara galibiyet golünü kaçıran Marius Mouandilmadji'nin forması hediye edildi.
Gisdol ve futbolcularla tek tek hatıra fotoğrafı çektiren Eren Akman, tesislerden mutlu şekilde ayrıldı.