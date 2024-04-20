Samsunspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor-Adana Demirspor maçı şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig maçı heyecanla beklenen müsabakada Samsunspor- Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Samsunspor- Adana Demirspor maçı şifresiz mi? Samsunspor- Adana Demirspor maçı hakemi kim? Samsunspor- Adana Demirspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Samsunspor- Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor- Adana Demirspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

20-04-2024 SAMSUNSPOR VS ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Samsunspor ile Adana Demirspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

SAMSUNSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI BEIN SPORTS 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SAMSUNSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SAMSUNSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Samsunspor-Adana Demirspor Maçı, 20 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

SAMSUNSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor-Adana Demirspor Maçı, saat 19:00 başlayacak.

SAMSUNSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Samsunspor ve Adana Demirspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Samsun'da, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.