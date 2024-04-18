Yılport Samsunspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 20 Nisan Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. İdmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, pas ve rondo çalışması yaptı. Oyuncular, antrenmanı dört takımlı turnuva maçlarıyla tamamlandı

Antrenmana sakatlığı devam eden Lubomir Satka katılmadı.

Samsun ekibi, yarın yapacağı çalışma ile Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.