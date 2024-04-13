Adana Demirspor ile Kayserispor Arasında Golsüz Beraberlik
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor, evinde Kayserispor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Morte'nin pasında ceza sahası sağ çaprazdan Cardoso'nun şutunda top yandan auta çıktı.
10. dakikada Boa Morte'nin pasında ceza yayı üzerinde Bourabia'nın şutunda kaleci Magomedaliev gole izin vermedi.
19. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Atal'ın pasında kale önünde Nani boş durumda topa dokunamadı.
33. dakikada Cardoso'nun pasında topla buluşan Shukurov'un şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden dışarı gitti.
Hakemler: Mehmet Türkmen, Yusuf Bozdoğan, İbrahim Bozbey
Adana Demirspor: Magomedaliev, Atal, Gravillion, Semih Güler, Milad Mohammadi, Michut, Maestro, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Nani, Balotelli
Yedekler: Yılmaz Aktaş, İsmail Çokçalış, Tayfun Aydoğan, Mendoza, Jose Rodriguez, Manev, Abdulsamet Burak, Burhan Ersoy, Yusuf Barasi, Cisse
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Bourabia, Shukurov, Cardoso, Ramazan Civelek, Bahoken
Yedekler: Onurcan Piri, Attamah, Nazon, Muhammed Arıkan, Mehmet Eray Özbek, Mane, Yiğit Emre Çeltik, Baran Gezek, Ackah, Talha Sarıarslan
Teknik Direktör: Burak Yılmaz - ADANA