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Adana Demirspor ile Kayserispor Arasında Golsüz Beraberlik

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor, evinde Kayserispor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Morte'nin pasında ceza sahası sağ çaprazdan Cardoso'nun şutunda top yandan auta çıktı.

10. dakikada Boa Morte'nin pasında ceza yayı üzerinde Bourabia'nın şutunda kaleci Magomedaliev gole izin vermedi.

19. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Atal'ın pasında kale önünde Nani boş durumda topa dokunamadı.

33. dakikada Cardoso'nun pasında topla buluşan Shukurov'un şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden dışarı gitti.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Yusuf Bozdoğan, İbrahim Bozbey

Adana Demirspor: Magomedaliev, Atal, Gravillion, Semih Güler, Milad Mohammadi, Michut, Maestro, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Nani, Balotelli

Yedekler: Yılmaz Aktaş, İsmail Çokçalış, Tayfun Aydoğan, Mendoza, Jose Rodriguez, Manev, Abdulsamet Burak, Burhan Ersoy, Yusuf Barasi, Cisse

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Bourabia, Shukurov, Cardoso, Ramazan Civelek, Bahoken

Yedekler: Onurcan Piri, Attamah, Nazon, Muhammed Arıkan, Mehmet Eray Özbek, Mane, Yiğit Emre Çeltik, Baran Gezek, Ackah, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Burak Yılmaz - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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