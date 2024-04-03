Fenerbahçe ve Adana Demirspor arasındaki maçta ilk 15 dakika golsüz geçildi
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
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