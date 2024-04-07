Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

TFF başkanlığına aday mı olacak? Murat Sancak'tan iddialara yanıt gecikmedi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, TFF başkanlığına aday olacağına yönelik iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Sancak, kendisine TFF başkanlığını yakıştıranlara teşekkür ederek çıkan iddiaları yalanladı.

'TFF BAŞKANI OLMA HEDEFİM YOK'

Murat Sancak yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medyada benim için TFF başkanı olmamı öneren, layık gören herkese çok teşekkür ederim. Ama velakin benim öyle bir talebim, bir amacım, bir hedefim yok, olmayacak da benim tek bir amacım ve hedefim var, Türk futbolunu adaletle layıkıyla, amasız Türk futbolunun sorunlarıyla ve gelişimiyle uğraşacak birini ve ekibini ayrıca 4+1 kulübün adamı değil, hukukun üstünlüğüne inanan adaletle yönetecek bir ekibin, ortaya çıkmasına katkı sağlamak adına, her türlü mücadeleyi, amasız bir şekilde vereceğimi, herkesin bilmesini isterim, saygılarımı ve sevgilerimi kabul edin lütfen." dedi.

TFF başkanlığına aday mı olacak? Murat Sancak'tan iddialara yanıt gecikmedi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Adana Demirspor Spor Haberler

Bakmadan Geçme

8 NİSAN PAZARTESİ HASTANELER AÇIK MI? Pazartesi günü hastaneler, sağlık ocakları açık olacak mı? 8 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, yarın okul var mı? KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu bedava mı? Ücretsiz köprüler ve otoyollar! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 7 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ankara'da dehşet! 6 yavru kediyi canice öldüren şahıs tutuklandı mı? Olay ne, nerede oldu? Gönül Dağı 134. bölüm canlı izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE! Survivor canlı izleme linki Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Marmaray ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra hangi iller için talimat verdi, ne dedi? Kütahya'da oylar yeniden mi sayılacak? Kütahya'yı hangi parti kazanmıştı? Köprüler ücretsiz mi? Ramazan Bayramında hangi köprüler ücretsiz? Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Crystal Palace - Manchester City maçı nereden izlenir? Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri! Bugün kandil mi, ne kandili? 6 Nisan Cumartesi bugün hangi dini gün? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 6 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi
500

Yorumlar (1)

Gh Tgv:

Eyvaaahh eyvaah sakin futbol tamamen biter yasaklayin bu kisiye Artik sporu

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title