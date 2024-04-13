Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Adana Demirspor ve Kayserispor Berabere Kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Kayserispor'la golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın şutunda savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Balotelli'nin şutunda kaleci Bilal gole izin vermedi.

55. dakikada Maestro'nun pasında ceza sahası içinde Balotelli'nin uzak köşeye vuruşunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı kornere çeldi.

69. dakikada Yusuf'un ortasında kaleci Bilal'in çeldiği topu önünde bulan Semih'in şutunda Bilal meşin yuvarlağı kornere çeldi.

77. dakikada Yusuf'un kullandığı köşe vuruşunda savunmadan dönen topa Atal'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Yusuf Bozdoğan, İbrahim Bozbey

Adana Demirspor: Magomedaliev, Atal, Gravillion, Semih Güler, Mohammadi, Michut (Yusuf Barasi dk. 71), Maestro, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Nani (Mendoza dk. 46), Balotelli

Yedekler: Yılmaz Aktaş, İsmail Çokçalış, Tayfun Aydoğan, Jose Rodriguez, Manev, Abdulsamet Burak, Burhan Ersoy, Cisse

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Bourabia, Morte (Ackah dk. 90+3), Shukurov, Cardoso, Ramazan Civelek (Mane dk. 78), Bahoken (Nazon dk. 78)

Yedekler: Onurcan Piri, Attamah, Muhammed Arıkan, Mehmet Eray Özbek, Yiğit Emre Çeltik, Baran Gezek, Ackah, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Sarı kart: Boa Morte (Kayserispor) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Adana Demirspor Kayserispor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Süper Lig'deki ilk yabancı hakem kim? Mario Melero Lopez kimdir? Hakan Hatipoğlu elendi mi? Hakan Hatipoğlu neden yok? Şekip Mosturoğlu kimdir? Şekip Mosturoğlu Fenerbahçe Başkanlığa aday mı? Evren Barış Yavuz kimdir? Evren Barış Yavuz kaç yaşında, nereli mesleği ne? Korkma Ben Yanındayım 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Nisan Korkma Ben Yanındayım yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kardeşlerim 125. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Nisan Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Gönül Dağı 136. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Nisan Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BEŞİKTAŞ Samsunspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! BJK-SAM maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Beşiktaş Samsunspor maçı CANLI izle! 13 Nisan Beşiktaş Samsunspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Mallorca Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Mallorca Real Madrid hangi kanalda, şifresiz mi? Torino Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Torino Juventus hangi kanalda, şifresiz mi? Altay Çorum maçı ne zaman, saat kaçta? Altay Çorum hangi kanalda, şifresiz mi? Adana Demirspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Samsunspor hangi kanalda, şifresiz mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title