Adana Demirspor ve Kayserispor Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Kayserispor'la golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın şutunda savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Balotelli'nin şutunda kaleci Bilal gole izin vermedi.
55. dakikada Maestro'nun pasında ceza sahası içinde Balotelli'nin uzak köşeye vuruşunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı kornere çeldi.
69. dakikada Yusuf'un ortasında kaleci Bilal'in çeldiği topu önünde bulan Semih'in şutunda Bilal meşin yuvarlağı kornere çeldi.
77. dakikada Yusuf'un kullandığı köşe vuruşunda savunmadan dönen topa Atal'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Hakemler: Mehmet Türkmen, Yusuf Bozdoğan, İbrahim Bozbey
Adana Demirspor: Magomedaliev, Atal, Gravillion, Semih Güler, Mohammadi, Michut (Yusuf Barasi dk. 71), Maestro, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Nani (Mendoza dk. 46), Balotelli
Yedekler: Yılmaz Aktaş, İsmail Çokçalış, Tayfun Aydoğan, Jose Rodriguez, Manev, Abdulsamet Burak, Burhan Ersoy, Cisse
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Bourabia, Morte (Ackah dk. 90+3), Shukurov, Cardoso, Ramazan Civelek (Mane dk. 78), Bahoken (Nazon dk. 78)
Yedekler: Onurcan Piri, Attamah, Muhammed Arıkan, Mehmet Eray Özbek, Yiğit Emre Çeltik, Baran Gezek, Ackah, Talha Sarıarslan
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Sarı kart: Boa Morte (Kayserispor) - ADANA