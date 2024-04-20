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Samsunspor - Adana Demirspor Maçı İlk Yarı Sonucu

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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Samsunspor ile Adana Demirspor arasında oynanan maçın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Samsunspor, Adana Demirspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Anada Demirspor'un 1-0 üstünlüğü ile geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Emre'nin kale çizgisine kadar getirdiği topta Marius, meşin yuvarlağa dokunamadı.

13. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Marius'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

33. dakikada Zeki Yavru'nun sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Magomedaliev kurtardı.

41. dakikada Drongelen'in ceza sahası içinde indirdiği ters topa hareketlenen Mendoza düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

45+2. dakikada defansın arkasına atılan topa iyi hareketlenen Atal, karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Okan meşin yuvarlağı kurtardı.

Hakemler: Murat Erdoğan, Murat Ergin Gözütok, Özcan Sultanoğlu

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Van Drongelen, Soner Gönül, Ait Bennasser, Taylan Antalyalı, Arbnor Muja, Oliver Ntcham, Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Szumski, Fofana, Tait, Dimata, Bola, Schindler, Yunus, Benito, Haluk, Osman

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Adana Demirspor: Shahruddin Magomedaliev, Youcef Atal, Andrew Gravillon, Semih Güler, Milad Mohammadi, Maestro, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Stiven Mendoza, Yusuf Erdoğan, Mario Balotelli

Yedekler: Yılmaz, İsmail, Tayfun, Alioui, Manev, Aimbetov, Abdulsamet, Dorukhan, Barasi, Cisse

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Mendoza (dk. 41) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Drongelen (Samsunspor) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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