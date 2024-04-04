Üye Girişi
Haberler

Kanarya'dan bir rekor daha! Fenerbahçe, Türk futbol tarihine geçti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ezeli rakibi Galatasaray ile bu sezon şampiyonluk yarışında kıyasıya bir mücadele veren Fenerbahçe, Türk futbolu tarihine geçmeyi başardı.

FENERBAHÇE TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Son olarak dün Adana Demirspor'u 4-2'lik skorla mağlup eden ve bu sezon tüm kulvarlarda attığı 128. gole ulaşan Fenerbahçe, Türk futbol tarihinde bir sezonda en fazla gol atan takım oldu. Fenerbahçe bu sayıya 48 maçta ulaşmayı başardı.

REKOR 103 GOLDÜ

Rekor, 56'şar maçta 126'şar gol atan 1999-2000 sezonu Galatasaray'ı ve 2022-2023 Fenerbahçe'sinin elinde bulunuyordu. Bu rekorla birlikte 103 golle Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atma rekorunu elinde bulunduran Fenerbahçe, tüm kulvarlarda bir sezonda en çok gol Türk takımı unvanını da eline almış oldu.

Haberler.com / Bilal Ceran - Spor

Trendyol Süper Lig Fenerbahçe Spor Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! Hatay'da oy farkı kaç? CHP son durumu paylaştı Engin Polat ve Dilan Polat son durum! Dilan ve Engin Polat serbest mi bırakıldı? Polat çifti hakkındaki son karar ne? 5 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 5 Nisan Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Eda Ece kızına ne isim koydu? Eda Ece'nin kızının isim anlamı ne? Mina İpek isminin anlamı! Okul penceresinden düştü, hayatını kaybetti! 13 yaşındaki öğrenci nasıl ve neden öldü? İntihar mı cinayet mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! BAYRAMIN İLK GÜNÜ NE ZAMAN? Ramazan Bayramı hangi tarihte başlıyor, ayın kaçında başlayacak? Eda Ece'nin bebeği doğdu mu? Bebeğinin adını ne koydu? Başakşehir-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir-Beşiktaş maçı şifresiz mi? 5 Nisan okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? Kızılcık Şerbeti son bölümde ne oldu? Kızılcık Şerbeti fragmanı yayınlandı mı? 9 GÜN TATİL NE ZAMAN 2024: 9 gün tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 9 gün tatil ayın kaçında? Dede Korkut kimdir? Dede Korkut ne zaman, nerede yaşamıştır? Dede Korkut hikayeleri nedir? Bayram namazı saat kaçta 2024? Şırnak bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri!
500

Yorumlar (2)

muro baba:

Verin fenere 1 yıldız daha

7
3
yanıtYanıtla
Himmet Yıldız:

2024 yılında artık övünecek birşeyiniz var Fenerliler?? Hadi bakalım tebrikler

0
2
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title