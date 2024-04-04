Maç sonrası ortalık karıştı! Murat Sancak deliye döndü: Mert Hakan'a söyle şoförüne sahip çıksın

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor'u 4-2 yendiği maçın ardından tansiyon yükseldi. Adana Demirsporlu yetkililer ile Fenerbahçe güvenlik görevlileri ve Mert Hakan Yandaş'ın şoförü arasında çıkan tartışma sonrası sinirler gerildi.

MAÇ SONU KAVGA ÇIKTI

Maçın ardından Ülker Stadı otoparkında sinirler gerilirken araya güvenlik ekipleri girdi ve olayın büyümesinin önüne geçildi.

"MERT HAKAN'A SÖYLE SOFÖRÜNE SAHİP ÇIKSIN"

Müsabaka sonrası stadyuma gelen Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, maç sonunda otoparkta yaşananlar nedeniyle Fenerbahçeli görevlilerle tartıştı. Mert Hakan Yandaş'ın şoförünün Adana Demirspor'da Gökhan Göktürk'e hakaret edip tehdit içerikli mesaj gönderdiğini söyleyen eski başkan Murat Sancak, Fenerbahçeli futbolcuya tepki gösterdi. Sancak, Fenerbahçeli Serdar Dursun'a "Mert Hakan Yandaş'a söyle, şoförüne sahip çıksın" dedi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Maç sonu basın mensuplarına konuşan Selahattin Baki ise yaşanan gerilimin sorulmasına üzerine, "Onunla ilgili erken konuşmak için. O olayın dibine inmek lazım. Kendi aramızda, Sayın Murat Sancak, Sayın Metin Korkmaz, Sayın Burak Kızılhan ben olayların bir kısmına şahidiz, bir kısmına değiliz. Onun için dibine indikten sonra konuşmak çok daha faydalı olur" yanıtını verdi.