Canlı anlatım! Mücadelede peşe peşe goller

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe XI: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Oosterwolde, Djiku, Mert Müldür, Zajc, Krunic, Szymanski, Tadic, İrfan Can Kahveci, Dzeko.

Adana Demirspor XI: Shahrudinov, Yusuf Erdoğan, Semih, Gravillon, Milad, Maestro, Michut, Mendoza, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Balotelli.

CANLI ANLATIM

75' Mücadelede son 15 dakika...

71' Savunma arkasına atılan topa kaleci Vedat, hareketlendi ve topu uzaklaştırmak isterken Dusan Tadic'in önüne bıraktı. Tadic orta sahaya yakın bir noktadan vuruşunu yaptı ve topu boş ağlara gönderdi.

70' GOOOOOOOOOOOOOL Fenerbahçe, Dusan Tadic'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.

69' Savunma arkasına gönderilen topa Yusuf Barasi hareketlendi ama Fenerbahçe savunmasından yerinde müdahale geldi.

68' Hakem Arda Kardeşler, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı ağır hareket ettiği için uyardı.

65' Serbest vuruşta topun başına geçen Balotelli'nin şutunu kaleci İrfan Can kornere çeldi.

64' Savunma arkasına atılan topta Yusuf Barasi, topa hareketlenmek isterken yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler faul düdüğünü çaldı. Pozisyon sonrası Oosterwolde sarı kart gördü.

63' Dusan Tadic'in derin pasında Sebastian Szymanski karşı karşıya kaldı. Vuruşu yandan dışarı gitti. Sonrasında da ofsayt bayrağı havaya kalktı.

62' Fenerbahçe öne geçtikten sonra temponun yükselmesine izin vermemeye çalışıyor.

61' Fenerbahçe'de Çağlar, Serdar Dursun, Becao gibi isimler kenarda ısınıyor.

59' KAÇTI! Dusan Tadic'in soldan ortasına kale önünde Miha Zajc vurmak istedi ama boş pozisyonda topu ıska geçti.

58' Hakem Arda Kardeşler, Adana Demirspor yedek kulübesine uyarılarda bulundu.

57' Adana Demirspor'da Yusuf Sarı, hafif bir sakatlık geçirdi.

56' Adana Demirspor'da Nani ve Yusuf Barasi girdi. Maestro ve Yusuf Erdoğan çıktı.

53' Adana Demirspor etkili geldi. Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci İrfan Can kurtardı.

52' İrfan Can, kazanılan taç atışını bekletmeden Edin Dzeko'ya bıraktı. İki rakibinden sıyrılan Bosnalı golcü sol ayağıyla yerden vurdu ve topu ağlara gönderdi.

52' İrfan Can, kazanılan taç atışını bekletmeden Edin Dzeko'ya bıraktı. İki rakibinden sıyrılan Bosnalı golcü sol ayağıyla yerden vurdu ve topu ağlara gönderdi.

51' GOOOOOOOL! Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun golüyle 2-1 öne geçti.

50' Adana Demirspor savunmasının yaptığı hata sonrası topla buluşan Edin Dzeko, uzaktan sert vurdu. Top yandan auta gitti.

47' Fenerbahçe hazırlık paslarıyla rakip yarı alana yerleşmek istiyor.

46' Kıran kırana mücadelenin ikinci yarısı başladı.

45' Adana Demir'de kaleci Shahrudin Mahammadaliyev oyuna devam edemedi. Yerine Vedat Karakuş girdi.

D.A İLK YARI 1-1 SONA ERDİ.

45' İlk yarının sonlarına gelinirken Fenerbahçe, devreye üstün girmek adına baskını sürdürüyor.

45' Kullanılan köşe vuruşunda arka direğe açılan topu Djiku tamamlamak istedi ama savunma topu çizgiden çıkardı. Sonrasında da ofsayt bayrağı havaya kalktı.

45' Edin Dzeko'nun harika pasında Sebastian Szymanski, çaprazdan şutunu atmak istedi ama savunma topu kornere çeldi.

45' İlk yarının sonuna 5 dakika ilave edildi.

44' Yusuf Sarı'nın ceza sahasına yakın bir noktadan yaptığı vuruş kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.

43' Maçta bu dakikalarda tempo arttı. Orta sahalar çabuk geçiliyor.

42' Emre Akbaba'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Stiven Mendoza, sağındaki Yusuf Sarı'yı düşündü ama bu top hızlı, taç.

41' Ferdi Kadıoğlu'nun yerden içeri çevirdiği topa Edin Dzeko vurmak istedi ama Adana Demir savunması izin vermedi.

39' Shahrudin Mahammadaliyev için sağlık ekibi ceza sahasına girdi. Oyuncunun tedavisi sürüyor.

38' İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına gönderdiği topu kaleci Shahrudin Mahammadaliyev uzaklaştırdı. Kaleci pozisyon sonrası sakatlandı.

37' Milad Mohammadi'nin ceza sahasına gönderdiği topu Balotelli'den önce kaleci İrfan Can aldı.

36' YİNE DİREK! Fenerbahçe bu kez Edin Dzeko'nun şutunda direğe takıldı. Dönen topa İrfan Can hareketlendi ama istediği vuruşu yapamadı.

33' Adana Demir, beraberlik golü sonrası Fenerbahçe'nin baskısını kırdı.

32' Hızlı gelişen Adana Demirspor atağında Edouard Michut, yay üzerinden sert vurdu. Top üstten az farkla auta gitti.

31' Yusuf Sarı'nın soldan kullandığı köşe vuruşunu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.

30' Mario Balotelli, kaleye uzak bir noktadan kazanılan serbest vuruşu doğrudan kaleye gönderdi. Savunmadan seken top kornere gitti.

26' İrfan Can'dan büyük hata! Djiku'nun geri pasında topu Mert Müldür'e atmak isteyen İrfan Can Eğribayat, topu Balotelli'nin önüne bıraktı. İtalyan golcü, topu boş ağlara göndererek takımı adına eşitliği yakaladı.

25' GOOOOL Mario Balotelli attı, Adana Demirspor beraberliği yakaladı.

23' Edin Dzeko'nun sağ taç çizgisinden içeri çevirdiği topa Tadic'ten önce savunma dokundu.

22' Fenerbahçe etkili geldi. Sebastian Szymanski'nin son çizgide çevirdiği topa Dzeko gelişine vurdu ama top savunmadan döndü.

21' Bu bölümde tempo biraz düştü. Orta alanda karşılıklı top kayıpları oluyor.

20' İsmail Kartal ve Hikmet Karaman, kenarda oyuncularına sık sık uyarılarda bulunuyor.

19' Fenerbahçe, bulduğu GOL sonrası baskısını artırdı. Adana Demir çıkmakta zorlanıyor.

18' Soldan kullanılan köşe vuruşunda Zajc ortayı yaptı. Ön direkte Mert Müldür topu arkaya doğru aşırdı. Arka direkte kendini unutturan Djiku topu boş ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

17' GOOOOOOOOOOOOOL Fenerbahçe, Alexander Djiku ile golü buldu.

16' Fenerbahçe, ilk 16 dakikaya iyi pozisyonlar sığdırdı. Adana Demirspor'un henüz pozisyonu yok.

15' Hızlı kullanılan duran topta Fenerbahçe savunması topu tehlike bölgeden uzaklaştırdı.

14' İrfan Can, Yusuf Erdoğan'a orta alanda faul yaptı. Adana Demirspor serbest vuruş kullanacak.

13' KAÇTI! Fenerbahçe'de sağ kanattan aldığı topu çok iyi taşıyan İrfan Can Kahveci, yay üzerinden iyi vurdu. Bu şut direk dibinden auta gitti.

12' Yusuf Erdoğan'ın tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden hareketlendi.

9' Hakem Arda Kardeşler, Yusuf Erdoğan'ı ağır hareket ettiği ve oyunu geç başlattığı gerekçesiyle uyardı.

8' Zajc'ın uzun pasında son çizgiye inen Mert Müldür, topu içeri çevirdi. Adana Demirspor savunması araya girdi.

5' Fenerbahçe baskılı oynuyor.

4' Fenerbahçe maça çok baskılı başladı. Adana Demirspor savunması ilk dakikalarda yarı alanına kapanmış durumda.

3' Fenerbahçe, Szyamanski ile direğe takıldı. Zajc'ın pasıyla karşı karşıya kalan Szymanski'nin şutu üst direkten oyun alanına döndü.

2' Dusan Tadic'in sol kanattan arka direğe çevirdiği top herkesi aştı. Adana Demirspor savunması topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

1' Maç başladı. İki takıma da başarılar...