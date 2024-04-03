Livakoviç neden yok, nerede? Livakoviç sakat mı, cezalı mı?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor. Fenerbahçe'nin kaleisnde gördüğü gol dikkatleri çekti. Peki, Livakoviç neden yok, nerede? Livakoviç sakat mı, cezalı mı?

KRİTİK FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇI BAŞLADI

İLK 11'LER

Fenerbahçe XI: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Oosterwolde, Djiku, Mert Müldür, Zajc, Krunic, Szymanski, Tadic, İrfan Can Kahveci, Dzeko.

Adana Demirspor XI: Shahrudinov, Yusuf Erdoğan, Semih, Gravillon, Milad, Maestro, Michut, Mendoza, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Balotelli.

LİVAKOVİÇ NEDEN YOK?

Livakovic, yedekler arasında yer alıyor.

Yedekler: Dominik Livakovic, Furkan Onur Akyüz, Leonardo Bonucci, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Efekan Karayazı, M. Zeki Dursun, Çağrı Fedai, Serdar Dursun