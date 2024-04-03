Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

İrfan Can Eğribayat hatalı gol İZLE! (Fenerbahçe - Adana Demirspor)

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor. Fenerbahçe'nin kaleisnde gördüğü gol dikkatleri çekti. İrfan Can Eğribayat hatalı gol İZLE! (Fenerbahçe-Adanademirspor)

KRİTİK FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇI BAŞLADI

İLK 11'LER

Fenerbahçe XI: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Oosterwolde, Djiku, Mert Müldür, Zajc, Krunic, Szymanski, Tadic, İrfan Can Kahveci, Dzeko.

Adana Demirspor XI: Shahrudinov, Yusuf Erdoğan, Semih, Gravillon, Milad, Maestro, Michut, Mendoza, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Balotelli.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT HATALI GOL İZLEME LİNKİ VAR MI?

Fenerbahçe Adana Demirspor maçının özetini maç bitiminden sonra beiNSport ekranlarından izleyebilirsiniz.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Devrim Zengi kimdir? Devrim Zengi kaç yaşında, nereli? Devrim Zengi hayatı ve biyografisi! Ahmet Ercanlar kimdir? Ahmet Ercanlar kaç yaşında, nereli? Ahmet Ercanlar hayatı ve biyografisi! Gaddar 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5 Nisan Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kızılcık Şerbeti 59. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5 Nisan Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 5-6 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 5-6 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Yalı Çapkını 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5 Nisan Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Bayramda İETT ve Marmaray ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi, paralı mı? Dallas Mavericks Atlanta Hawks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 6 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! New York Knicks Sacramento Kings NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 6 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! LA Clippers Denver Nuggets NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 6 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Miami Heat Philadelphia 76ers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 6 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Survivor 2024 Anlat Bakalım kim kazandı? 5 Nisan Cuma Anlat Bakalım ödülü ne oldu, hangi takım kazandı? Survivor kim kazandı? 5 Nisan Cuma Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title