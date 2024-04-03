İrfan Can Eğribayat hatalı gol İZLE! (Fenerbahçe - Adana Demirspor)
Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor. Fenerbahçe'nin kaleisnde gördüğü gol dikkatleri çekti. İrfan Can Eğribayat hatalı gol İZLE! (Fenerbahçe-Adanademirspor)
KRİTİK FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇI BAŞLADI
İLK 11'LER
Fenerbahçe XI: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Oosterwolde, Djiku, Mert Müldür, Zajc, Krunic, Szymanski, Tadic, İrfan Can Kahveci, Dzeko.
Adana Demirspor XI: Shahrudinov, Yusuf Erdoğan, Semih, Gravillon, Milad, Maestro, Michut, Mendoza, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Balotelli.
İRFAN CAN EĞRİBAYAT HATALI GOL İZLEME LİNKİ VAR MI?
Fenerbahçe Adana Demirspor maçının özetini maç bitiminden sonra beiNSport ekranlarından izleyebilirsiniz.