Fenerbahçe'de Oosterwolde ve Szymanski cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ile Sebastian Szymanski, Adana Demirspor maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti. Mücadeleye 11'de başlayan Jayden Oosterwolde, 64. dakikada sarı kart gördü. Oosterwolde, bu sezon ligde ikinci kez sarı kart ceza sınırına ulaştı. Ligde üst üste 4 lig maçında sarı kart gören 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon 25 maçta görev aldı.

Szymanski de ceza sınırına ulaştı

Sarı-lacivertlilerin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, Adana Demirspor müsabakasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Ligde bu sezon 9 gol atarak kariyerinin en iyi sezonlarından birini yaşayan Szymanski, bu sezon Başakşehir, Fatih Karagümrük ve Alanyaspor maçlarında sarı kart görmüştü.

Oosterwolde ile Szymanski, Fenerbahçe'nin bir sonraki hafta ligde oynayacağı Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. - İSTANBUL