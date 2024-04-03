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Fenerbahçe, Adana Demirspor'u mağlup ederek 6. galibiyetini aldı

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile sahasında karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 4-2 mağlup ederek ligde üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, ligin 31. haftasında Ülker Stadyumu'nda Adana Demirspor ile oynadı ve sahadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 82'ye yükselten Fenerbahçe hata yapmazken haftayı Galatasaray'ın ardından ikinci sırada kapattı. 39 puanda kalan Adana ekibi ise 11. sıraya geriledi.

Sezonun ilk 10 haftasında 10 galibiyet alarak tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atan sarı-lacivertliler, bu sezonki en uzun ikinci galibiyet serisine ulaştı. Kanarya, ligin 25. haftasında iç sahada Alanyaspor ile berabere kaldıktan sonra oynadığı 6 maçta da galibiyet aldı. Deplasmanda Çaykur Rizespor, Hatayspor ve Trabzonspor'u yenen Fenerbahçe sahasında da Kasımpaşa, Pendikspor ve Adana Demirspor'u mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu 6 maçlık süreçte rakip fileleri 18 kez havalandırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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