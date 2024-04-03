Bu nasıl hata! Kaleyi Livakovic'den devralan İrfan Can, taraftara saç baş yoldurdu
Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Adana Demirspor karşılaşmasında büyük bir hata yaptı.
PAS VERMEK İSTEDİ, GOLÜ YEDİ
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İrfan Can, 25. dakikada gelen topta sağ kanattaki Djiku'yu düşündü. İrfan Can'ın bu topu Balotelli'de kaldı. İtalyan futbolcu, topu ağlara gönderdi.
DESTEK GELDİ
Yediği gol sonrası morali bozulan yıldız file bekçisine tribünlerden ve takım arkadaşlarından büyük destek geldi. O anlar kısa sürede binlerce beğeni aldı.
İşte İrfan'ın o hatası;