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Bu nasıl hata! Kaleyi Livakovic'den devralan İrfan Can, taraftara saç baş yoldurdu

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Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Adana Demirspor karşılaşmasında büyük bir hata yaptı.

PAS VERMEK İSTEDİ, GOLÜ YEDİ

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İrfan Can, 25. dakikada gelen topta sağ kanattaki Djiku'yu düşündü. İrfan Can'ın bu topu Balotelli'de kaldı. İtalyan futbolcu, topu ağlara gönderdi.

DESTEK GELDİ

Yediği gol sonrası morali bozulan yıldız file bekçisine tribünlerden ve takım arkadaşlarından büyük destek geldi. O anlar kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İşte İrfan'ın o hatası;

Bu nasıl hata! Kaleyi Livakovic'den devralan İrfan Can, taraftara saç baş yoldurduGörüntü: beIN SPORTS

Bu nasıl hata! Kaleyi Livakovic'den devralan İrfan Can, taraftara saç baş yoldurduGörüntü: beIN SPORTS

Bu nasıl hata! Kaleyi Livakovic'den devralan İrfan Can, taraftara saç baş yoldurduGörüntü: beIN SPORTS

Bu nasıl hata! Kaleyi Livakovic'den devralan İrfan Can, taraftara saç baş yoldurduGörüntü: beIN SPORTS

Kaynak: Haberler.com / Spor

İrfan Can Eğribayat Adana Demirspor Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Yasar Unal:

Oyunu kendi kalenin önünden başlatmak hep saçma bir tarz geldi bana. İrfan'ın aptallığı takımın başını yakmasa bari.

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Altan Kaya:

çok laubali bir yan pas denemesi ve rakip cezayı kesti Çok havalısın İrfan

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