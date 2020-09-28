Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partilerin Ermenistan'ı kınayan ortak bildirisine destek
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partilerin Ermenistan'ı kınayan ortak bildirisine destek

28.09.2020 19:10 | Son Güncelleme: 28.09.2020 19:14
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partilerin Ermenistan'ı kınayan ortak bildirisine destek

Gelen son dakika haberlerine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de grupları bulunan partilerin Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınayan ortak bildirisine destek verdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de grupları bulunan partilerin Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınayan ortak bildirisine destek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu güçlü bir şekilde teyit eden bu ortak bildiride imzası olan siyasi partilerimize şahsım ve Milletimiz adına teşekkür ediyor, Gazi Meclisimizi bu asil ve güçlü duruşundan dolayı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verildi. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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