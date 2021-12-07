6 katlı binadan atlarken son anda durdurulmuştu! Bu sefer 9 katlı binadan beton zemine çakıldı - Haberler
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6 katlı binadan atlarken son anda durdurulmuştu! Bu sefer 9 katlı binadan beton zemine çakıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
6 katlı binadan atlarken son anda durdurulmuştu! Bu sefer 9 katlı binadan beton zemine çakıldı

Adıyaman'da yaklaşık 2 gün önce intihar girişiminde bulunan ve ikna edilen adam, bu sefer 9 katlı bir binanın tepesinden atladı. Beton zemine çakılan adam, olay yerinde can verdi.

Adıyaman'da yaklaşık 2 gün önce intihar girişiminde bulunan ve ikna edilen şahıs, bu kez 9 katlı binanın tepesinden beton zemine atlayarak yaşamına son verdi.

DAHA ÖNCE 6 KATLI BİNADAN ATLAMAYA ÇALIŞTI

Yaklaşık 2 gün önce Atatürk Bulvarı eski valilik karşısında bulunan 6 katlı bir binanın tepesine çıkan ve daha sonra atlamaktan vazgeçen C.A. (42), bu defa Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi yakınlarında bulunan 9 katlı bir binanın tepesine çıktı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İkna çabalarına rağmen binadan atlayan C.A, beton zemine çakıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahsın, hayatını kaybettiği belirlendi. C.A.'nın cenazesi olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

2 gün önce intihara kalkışıp ikna edilen şahıs, bu sefer 9'ncu kattan beton zemine atlayarak öldü

2 gün önce intihara kalkışıp ikna edilen şahıs, bu sefer 9'ncu kattan beton zemine atlayarak öldü

2 gün önce intihara kalkışıp ikna edilen şahıs, bu sefer 9'ncu kattan beton zemine atlayarak öldü

2 gün önce intihara kalkışıp ikna edilen şahıs, bu sefer 9'ncu kattan beton zemine atlayarak öldü

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