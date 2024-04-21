Adıyaman'da Uyuşturucuyla Yakalanan 2 Şahıs Gözaltına Alındı

Adıyaman'da, üzerlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Sanayi Mahallesinde devriye görevi yapan polis ekipleri durumundan şüphelendiği M.B., ile G.Y., isimli her iki şahsı durdurarak üst araması yaptı. Aranan şahısların üzerinde 182 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Her iki şahıs polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN