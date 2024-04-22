Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilden hırsızlık yapan şahıs yakalandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde park halindeki otomobilin teybi çalındı. Polis ekipleri, hırsızlık olayını Y.K. isimli şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Şahıs yakalandı ve yapılan aramada çalıntı teybin yanı sıra başka araçlardan çalınan eşyalar da ele geçirildi. Şahsın teybi başka bir şahsa verdiği beyanı üzerine her iki şahıs da yakalandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilden hırsızlık yapan 1 şahıs yakalandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde park halindeki otomobilin teybi çalındı. Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık konusu ile alakalı yapılan titiz çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını çok sayıda suç kaydı olan Y.K. isimli şahsın yaptığını tespit etti. Şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın bahse konu otodan çalınan teybi sakladığı adreste arama yapıldı. Şahsın daha önceki tarihlerde meydana gelen farklı araçlardan çalıntı 2 adet oto teyp, 1 adet de hızar motoru ele geçirildi.
Şahsın daha önceden çaldığı oto teybini K.K. isimli şahsa verdiğini beyan etmesi sebebiyle her 2 şahıs yakalanarak gerekli işlemlere başlandı. - ADIYAMAN