Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği H.D, İ.H.K. S.O'yu durdurdu. Ekipler şüphelilerin üst aramasında 19,34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği H.D, İ.H.K. S.O'yu durdurdu.
Ekipler şüphelilerin üst aramasında 19,34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.