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Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

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Kahta ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada H.Ç. ile A.H. birbirlerini yaraladı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kahta Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada H.Ç. ile A.H, yanlarında bulundurdukları bıçakla birbirlerini yaraladı.

Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Adıyaman Kahta Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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