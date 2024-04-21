Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Kahta ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada H.Ç. ile A.H. birbirlerini yaraladı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Kahta Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada H.Ç. ile A.H, yanlarında bulundurdukları bıçakla birbirlerini yaraladı.
Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri ise hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı.