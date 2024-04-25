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Adıyaman'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta-Diyarbakır karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Y. (30) yönetimindeki 34 GZ 5508 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan A.A. (30), M. N..S (25) ve Y.G. (25) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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