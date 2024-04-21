Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Gözaltına Alındı
Adıyaman'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimde uyuşturucu madde bulunan 2 şahıs gözaltına alındı. Üst aramalarında 6 adet uyuşturucu hap ve 6,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şahıslar, polis merkezine götürüldü.
Adıyaman'da, uyuşturucu maddeyle polis ekiplerine yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Örenli Mahallesinde denetim gerçekleştiren polis ekipleri durumundan şüphelendiği F.Ç., ile Z.Ç., isimli iki şahsı durdurdu. Şahısların yapılan üst aramalarında 6 adet uyuşturucu hap ve 6,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan her iki şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN