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Adıyaman'da Çocuk Yaşam Merkezi Açıldı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün'ün katılımıyla Adıyaman'da Çocuk Yaşam Merkezi açıldı. Merkez, çocukların sosyal etkileşimlerini ve birlikte öğrenmelerini amaçlamaktadır.

Adıyaman'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün'ün katılımıyla Çocuk Yaşam Merkezi açılışı yapıldı.

Altınşehir Mahallesi Gazihan Caddesi K-1 konteyner kentteki açılışa, Yenigün'ün yanı sıra UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ve Suna'nın Kızları kurucusu İpek Kıraç da katıldı.

Çocuk Yaşam Merkezi'nde 12-18 yaş arasındaki çocukların sosyal etkileşimleri ve birlikte öğrenip büyümeleri amaçlanıyor.

Merkez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, UNICEF ve Suna'nın Kızları işbirliğiyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinde 5 merkezde hizmet veriyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, konteyner kentte Çocuk Yaşam Merkezi açılışında yer almaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Açılışta çocukların 23 Nisan bayramını kutlayan Yenigün şunları kaydetti:

"Çocuklara armağan edilen bu özel günde Gazze'de ve Ukrayna'da devam eden ve çocukları da çok etkileyen savaşın bir an önce bitmesini ve barışın da hakim olmasını temenni ederim. Neşe ve sevinç kaynağımız, umudumuz, geleceğimiz çocuklardır. Ailemizin ve toplumumuzun da çekirdeği de onlar. Çocuk yaşam merkezleriyle afetlerden dolayı sosyal, riskler taşıyan bölgelerde de çocuklarımızın koruyucu ve emniyetçi hizmetleri artması için çaba harcayacağımız bir açılışı da burada birlikte yapıyoruz. Çocuk yaşam merkezinin yaygınlaştırılması, çocukların ihtiyaçlarının erken tespit edilmesi noktasında da önem arzu etmektedir." diye konuştu.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ise burada yaşayanlarla çok kısa zamanda arkadaş olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Adıyaman'da yaşadığımız kayıplardan dolayı dileklerimi iletmek istiyorum. UNICEF olarak Çocuk Yaşam merkezlerine yatırım yapıyoruz. Amacımız, kız çocuklarına hem kendi psikososyal durumlarını iyileştirmeleri hem de ailelerinin ve toplumlarının refahına katkıda bulunmaları için gerekli alanı ve fırsatları sunmak ve bu yönde onların becerilerini geliştirmek. Umudumuz, bugün bu merkezlerden yararlanan dirençli ve güçlenmiş kız çocuklarının gelecekte sayısız başka kız çocuğu için ilham kaynağı olmasıdır."

Suna'nın Kızları kurucusu İpek Kıraç ise depremzede çocuklarla bir arada olmaktan çok mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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