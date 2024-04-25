Adıyaman'da 17 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Adıyaman'ın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 ayrı suçtan aranan 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 10 ayrı suçtan aranan ve 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.F.G. isimli şahıs, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, jandarma komutanlığında işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN