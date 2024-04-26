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İsias davasında bilirkişi raporu tartışması

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Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İsias davasının ikinci duruşmasında bilirkişi raporu üzerindeki tartışmalar sonucunda dosyanın yeni bir üniversiteye gönderilmesine karar verildi.

HABER: DİLAN KUTLU KAMERA: DURSUN ALKAYA

(ADIYAMAN) - Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İsias davasının ikinci duruşmasındaki ara kararlara ilişkin konuşan Avukat Hasan Esendağlı; "Bugünkü duruşmanın ana eksenini oluşturan Gazi Üniversitesi'nden gelen bilirkişi raporu üzerindeki tartışma ve eleştiriler dikkate alınarak mahkeme dosyanın tekrardan yeni bir üniversiteye, yeni bir bilirkişi raporu düzenlenmek üzere gönderilmesine karar verdi. Bilirkişi raporu hayati önem taşıyan bir delil niteliğindedir" dedi.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İsias davasının ikinci duruşmasında Mahkeme Heyeti, ara kararı açıkladı. Tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Ara kararların açıklanmasının ardından aileler ve avukatları Adıyaman Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Avukat Hasan Esendağlı, şunları söyledi:

"KONUNUN TEKRARDAN BİLİRKİŞİYE HAVALE EDİLMESİ BUGÜNÜN EN ÖNEMLİ GELİŞMESİ"

"Mahkeme ara kararlarını okuyup davaya devam edilmek üzere 12 Haziran tarihine erteledi. Ara kararlar genel itibarıyla bugünkü öngörülerimizle uygun bir şekilde çıktı. Öncelikle tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız'ın tutukluluk hallerinin aynen devamına karar verildi. Bozkurt ailesinin SEGBİS yoluyla duruşmaya bağlanması noktasında karar verildi. Bunun yanı sıra Erdem Yıldız'ın da kendisinin de mahkemede hazır bulunma isteğini belirtmesi üzerine gelecek celse mahkemede hazır bulunmasına karar verildi. Başta KKTC olmak üzere, diğer tüzel kişilerin, baroların katılma talepleri reddedildi.

Her şeyden önemlisi bugünkü duruşmanın ana eksenini oluşturan Gazi Üniversitesi'nden gelen bilirkişi raporu üzerindeki tartışma ve eleştiriler dikkate alınarak mahkeme dosyanın tekrardan yeni bir üniversiteye, yeni bir bilirkişi raporu düzenlenmek üzere gönderilmesine karar verildi. Birtakım müzarekelerini, yazışmaların yapılmasına ilişkin usul kararlarını da verdikten sonra davayı 12 Haziran'a erteledi. 12 Haziran tarihi itibarıyla bu bilirkişi raporunun hazır olması olasılığı zayıf, bu beklenmiyor ancak arkası bayram tatili olduğu için mahkeme oraya mevcut diğer işlemlerin devamıyla alakalı bir duruşma yapmak üzere 12 Haziran'ı belirledi. Bilirkişi raporu hayati önem taşıyan bir delil niteliğindedir Türkiye yargılamalarında. Dolayısıyla konunun tekrardan bilirkişiye havale edilmesi bugünün en önemli gelişmesidir."

"ÇOCUKLARIMIZI, SEVDİKLERİMİZİ ÖLDÜRDÜLER, BUNUN CEZASINI ÇEKECELER"

Adıyaman'daki depremde kızı Selin'i kaybeden Ruşen Yücesoylu Karakaya şöyle konuştu:

"Dava sürecimizin çok uzun ve zorlu olacağını ilk günden beri söylüyoruz ama gördünüz, buradayız. Ara kararlar açıklandı, sürpriz bir karar olmadı fakat biz aileler olarak mücadelemize devam edeceğiz. Sanık avukatlarının elinde hiçbir şey yok, gerçekler ortada. Bizim aldığımız raporlarla bütün gerçekler göz önünde zaten. Ellerinde hiçbir şey kalmadı, son çabalamalarını yapıyorlar. Kazanamayacaklar; çocuklarımızı, sevdiklerimizi öldürdüler, bunun cezasını çekeceler. Raporlarla gerçekler ortadadır. Orada bir cinayet işlendi, bunun cezasını çekecekler. Kıbrıs olarak bu davaya devam edeceğiz. Bu davadan emsal karar çıkaracağız. Mücadelemiz bitmedi, sanık avukatları bittiğini sanıyorlarsa yanılıyorlar. bizi yıldıramazlar."

Kaynak: ANKA / Güncel

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