Motosikletin yayaya çarpma anı kamerada

Motosikletin çarptığı yaşlı adam yaşam savaşı veriyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da, motosikletin yolun karşı tarafına geçemeye çalışan yaşlı adama çarpma anları kameralara saniye saniye yansıdı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan H.T. (70), isimli yaşlı adama M.E.A., idaresindeki 34 GCP 369 plaka motosiklet çarptı. Motosikletin yaşlı adama çarpma anları iş yeri kameralarına saniye saniye yansıdı. Meydana gelen kazada yaya H.T., ile motosiklet sürücüsü M.E.A., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan H.T., isimli yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.