Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Adıyaman'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, M.G.B. ve E.G.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 182 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Sanayi Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri M.G.B. ile E.G.Y'yi durdurdu.
Ekipler şüphelilerin üst aramasında 182 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.