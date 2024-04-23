Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpışması: 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, F.T., idaresindeki 02 ADE 044 plakalı motosiklet Yenipınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya Z.K'ya çarptı. Meydana gelen kazada yaya Z.K., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN