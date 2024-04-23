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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Adıyaman'da Kutlandı

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Hasan Taşar Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliklerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Öğrencilerin gösterileri ve ödül töreni büyük ilgi gördü.

Egemenliğin kayıtsız ve şartsız olarak millette devredildiği ve millet iradesinin topyekun temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman'da da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Hasan Taşar Ortaokulunda büyük bir coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde geleceğin teminatı öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okunarak halkoyunları ve çeşitli gösteriler yapıldı. Anaokulu öğrencilerinin hazırladıkları gösteriler törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.

Yapılan gösterilerin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Osman Varol ve protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Vali Varol, "TBMM'nin açılarak milletin bağımsızlık ruhunun tecelli ettiği ve tarihe şerefle yazıldığı bu anlamlı günün geleceğimizin teminatı ve yıldızı olarak gördüğümüz sevgili çocuklarımıza ve dünyanın bütün çocuklarına huzur, barış, mutluluk ve başarı getirmesini diliyoruz" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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