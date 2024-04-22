Adıyaman'da otomobil ile elektrikli motosiklet çarpışması: 1 yaralı
Adıyaman'da A.Y. idaresindeki otomobil ile Ö.F'nin kullandığı elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve durumu iyi.
Adıyaman'da otomobille elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
A.Y. idaresindeki 02 ADJ 734 plakalı otomobil, Ö.F'nin kullandığı elektrikli motosikletle Ulucami Mahallesi Kale Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.