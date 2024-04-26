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Adıyaman'da Sanayi Kavşağında Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki sanayi kavşağında meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki sanayi kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayten A. yönetimindeki 02 KR 357 plakalı otomobil ile Mahmut D. (33) yönetimindeki 02 LD 629 plakalı otomobil Kahta Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Mahmut Dündar (33) ile her iki araçlarda bulunan Mert A. (18), Ahmet Kerem D. (6), Ada D. (1) ve Yasemin D. (32) yaralandı.

İhbarı üzerine kaza yerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Daha sonra sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi olan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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