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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde durumundan şüphelendiği H.K, S.G, Y.K'yı durdurdu. Ekipler şüphelilerin üst aramasında 459,15 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden H.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, S.G ve Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde durumundan şüphelendiği H.K, S.G, Y.K'yı durdurdu.

Ekipler şüphelilerin üst aramasında 459,15 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden H.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, S.G ve Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Adıyaman Gölbaşı Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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