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Adıyaman'da Yumruklu Kavga: 2 Kişi Yaralandı

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Adıyaman'da iki grup arasında çıkan yumruklu kavgada 2 kişi darp neticesi yaralandı. Tartışmanın bir genç kıza laf atılmasıyla başladığı ve kısa sürede kavgaya dönüştüğü belirtildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan yumruklu kavgada 2 kişi darp neticesi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bulunan konteyner kentte iki grup arasında tartışma çıktı. Yoldan geçen bir genç kıza laf attın meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken olayda 2 kişi darp neticesi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman Kavga Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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