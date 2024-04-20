Adıyaman'da toplu konut inşaatında çıkan yangın kontrol altına alındı

Adıyaman'da toplu konut inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrikte çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Adıyaman merkez Zey (İndere) bölgesinde devam eden konutların inşasında çalışan özel şirket personelinin kaldığı prefabrikte, elektrikten kaynaklı olduğu sanılan yangın çıktı. AFAD arama kurtarma ekipleri ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü. - ADIYAMAN