Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Gözaltına Alındı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, durumlarından şüphelenerek durdurdukları H.K., S.G. ve Y.K. isimli 3 şahsın üst aramasını yaptı. Yapılan aramalarda 459,15 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak Gölbaşı Adliyesine sevk edilen şahıslardan Y.K. ve S.G. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest kalırken H.K. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN