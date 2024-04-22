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Adıyaman'da freni boşalan araç park halindeyken hareket etti: 3 yaralı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde freni boşalan park halindeki sürücüsüz aracın hareket etmesiyle meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde freni boşalan park halindeki sürücüsüz aracın hareket etmesiyle meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karşıyaka Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 02 AAS 886 plakalı araç, park halindeyken freni boşalınca kendi kendine hareket etti. Motorunun da çalışmaması sebebiyle çevredekiler tarafından fark edilmeyen sürücüsüz otomobil, yaklaşık 300 metre yol kat edip savrulduktan sonra 3 kişiye çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası M.D. (44), H.G.S. (37) ve M.S. (7) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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